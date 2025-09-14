اتفاق ليبي بوقف التصعيد

حسن الورفلي (بنغازي)



توصلت السلطة التنفيذية الليبية إلى اتفاق بوقف التصعيد العسكري بشكل نهائي داخل العاصمة طرابلس وسحب الميليشيات التي تتمركز في ضواحي العاصمة منذ أسابيع عدة، وسحب الميليشيات والتشكيلات المسلحة كافة بأنواعها كافة من المطارات والسجون، وذلك بحسب ما أكده مصدر في المجلس الرئاسي الليبي لـ«الاتحاد». وأوضح المصدر أن الاتفاق يقضي بتكليف قوة موحّدة ومحايدة تتولى مسؤولية إدارة وتأمين مطار طرابلس الدولي، ومطار مصراتة، ومطار زوارة، بالإضافة إلى تسليم مطار معيتيقة إلى كتيبة أمن المطار التابعة لرئاسة الأركان الجوية بالمنطقة الغربية. وبحسب المصدر، يقضي الاتفاق بانسحاب القوات العسكرية والتشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس ومحيطها، وعودتها إلى ثكناتها العسكرية.