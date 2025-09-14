الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اتفاق ليبي بوقف التصعيد

اتفاق ليبي بوقف التصعيد
15 سبتمبر 2025 02:03

حسن الورفلي (بنغازي)

توصلت السلطة التنفيذية الليبية إلى اتفاق بوقف التصعيد العسكري بشكل نهائي داخل العاصمة طرابلس وسحب الميليشيات التي تتمركز في ضواحي العاصمة منذ أسابيع عدة، وسحب الميليشيات والتشكيلات المسلحة كافة بأنواعها كافة من المطارات والسجون، وذلك بحسب ما أكده مصدر في المجلس الرئاسي الليبي لـ«الاتحاد».  وأوضح المصدر أن الاتفاق يقضي بتكليف قوة موحّدة ومحايدة تتولى مسؤولية إدارة وتأمين مطار طرابلس الدولي، ومطار مصراتة، ومطار زوارة، بالإضافة إلى تسليم مطار معيتيقة إلى كتيبة أمن المطار التابعة لرئاسة الأركان الجوية بالمنطقة الغربية.  وبحسب المصدر، يقضي الاتفاق بانسحاب القوات العسكرية والتشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس ومحيطها، وعودتها إلى ثكناتها العسكرية.

أخبار ذات صلة
الإمارات تستضيف البطولة العربية الأولى للميني فوتبول 2026
مباحثات ليبية أممية لدعم مسار العملية السياسية
ليبيا
طرابلس
المجلس الرئاسي الليبي
مطار طرابلس الدولي
آخر الأخبار
43 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي جراء الطقس المتقلب خلال 2025
الأخبار العالمية
43 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي جراء الطقس المتقلب خلال 2025
اليوم 15:49
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©