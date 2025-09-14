واشنطن تفرض عقوبات على قائد مجموعة مسلحة سودانية وميليشيا

نيويورك (وام)



أعلنت الخارجية الأميركية فرض الولايات المتحدة مؤخراً، عقوبات على كل من جبريل إبراهيم محمد جبريل وكتيبة «البراء بن مالك»، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الخاص بفرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون الاستقرار ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي في السودان.

وفي بيان صحفي صادر عن النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، توماس تومي بيغوت، أعلن أن «تدابير هذه العقوبات الأميركية إنما تسعى إلى الحد من التأثير المتشدد في السودان الذي ساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي، ونشر الصراع والمعاناة في صفوف المدنيين». ونوه بما أسماه «بالتاريخ الطويل لمساعي العناصر الإسلاميين السودانيين كقوة خبيثة في السودان، وبخاصة خلال نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم السودان لثلاثين عاما وحتى عام 2019». ولفت البيان إلى «الدور الرئيسي الذي لعبه المتشددون في السودان مؤخراً لعرقلة جهود تحقيق تقدم السودان نحو الانتقال الديمقراطي، ولمساهمتهم في اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل من عام 2023». وأشار البيان أيضاً إلى «مواصلة المتشددين عرقلة جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار ينهي الحرب الدائرة، وأيضاً لمساعيهم نحو تنمية علاقات خارجية وتلقي دعم فني»، مشدداً على أن تدابير العقوبات الأميركية، إنما تهدف إلى محاسبة هذه الجهات الفاعلة الخبيثة على نشر انعدام الاستقرار والدمار في السودان.