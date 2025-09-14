الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الجيش الإسرائيلي يعتقل 540 فلسطينياً بالضفة خلال أغسطس

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في دير الغصون بالضفة الغربية (أرشيفية)
15 سبتمبر 2025 02:03

رام الله (الاتحاد)

قالت ثلاث مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى، أمس، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 540 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة خلال أغسطس الماضي، بينهم 49 طفلاً و19 امرأة.
جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. وأفاد البيان بتسجيل 540 حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال شهر أغسطس، من بينهم 49 طفلاً و19 امرأة. وأشار إلى «ارتفاع عدد حالات الاعتقال في الضفة، منذ بدء الحرب إلى أكثر من 19 ألفاً، بينهم أكثر من 590 امرأة ونحو 1550 طفلاً».  وأضاف: «هذه الأرقام تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقاً، ولا تتضمن أعداد المعتقلين من غزة التي تقدَر بالآلاف».

