الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
15 سبتمبر 2025 02:03

رام الله (الاتحاد)

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة أمس، من جهة «باب المغاربة»، وأدّوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من القوات الإسرائيلية، التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى. وفي سياق آخر، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن الخليل ونابلس وقلقيلية، ترافق ذلك مع اقتحام القوات الإسرائيلية مدرستين في مخيم «الجلزون» شمال رام الله، ونصب حواجز عسكرية شمال مدينة القدس.
كما أصيب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية، عند مدخل مخيم طولكرم الغربي بشمال الضفة الغربية. 
وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن «طواقمها تسلمت من قوات الاحتلال مسناً (60 عاماً)، أصيب بالرصاص الحي بمخيم طولكرم، وجرى نقله إلى المستشفى». 

المسجد الأقصى
القدس المحتلة
فلسطين
إسرائيل
القوات الإسرائيلية
