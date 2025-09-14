الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الصحة» الفلسطينية: نقص شديد بالمحاليل ومستلزمات منقذة للحياة

فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (أرشيفية)
15 سبتمبر 2025 02:03

غزة (الاتحاد)

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، وجود نقص شديد بالمحاليل ومستلزمات منقذة للحياة في مستشفيات داخل القطاع، وطالبت بتدخل عاجل لإدخالها. وقالت الوزارة في بيان، إن «وحدة المختبرات وبنوك الدم في المستشفيات تُعاني نقصاً شديداً في المحاليل ومستهلكات الفحوص المُنقذة للحياة». وحذرت من أن «محاليل فحوص أملاح الدم، وغازات الدم CBC، وفحص الفيروسات غير مُتوفرة، وهو ما يعوق إتمام الفحوص للمرضى والجرحى». وأكدت أن «وزارة الصحة ومن خلال منظمة الصحة العالمية عملت على توفير الأصناف المطلوبة، وهي تتواجد حالياً في مخازن المنظمة بالضفة الغربية المحتلة». وطالبت الوزارة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإتمام التنسيقات الضرورية، لإدخال الأصناف المخبرية وتسيير وصولها الآمن إلى بنوك الدم في المستشفيات.

