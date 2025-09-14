الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر تدعو المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
15 سبتمبر 2025 02:03

القاهرة (الاتحاد)

دعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ووضع حد للممارسات الإسرائيلية السافرة، والتدخل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، إن «مصر تؤكد رفضها القاطع لاستمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، والإبادة التي ترتكبها، وعرقلة نفاذ المساعدات الإغاثية والطبية، وللسياسة الممنهجة الساعية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه». وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، فقد شدد عبد العاطي على «مسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات السافرة، والتدخل بصورة فاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإنهاء سياسة التجويع ضد المدنيين الأبرياء». وأشاد عبد العاطي بإعلان عدد من الدول الغربية، ومن بينها المملكة المتحدة، اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أنه يعد رسالة بالغة الأهمية للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

أخبار ذات صلة
ضمن "الفارس الشهم 3" سفينة حمدان الإنسانية تصل إلى ميناء العريش دعماً للشعب الفلسطيني
الدوحة تحتضن اليوم قمة «عربية إسلامية» لبحث العدوان الإسرائيلي
مصر
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
فلسطين
إسرائيل
آخر الأخبار
ترامب
الأخبار العالمية
بريطانيا تتأهب لزيارة ترامب
اليوم 15:57
43 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي جراء الطقس المتقلب خلال 2025
الأخبار العالمية
43 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي جراء الطقس المتقلب خلال 2025
اليوم 15:49
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©