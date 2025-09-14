رئيس البرازيل السابق يغادر محبسه للخضوع لجراحة

غادر الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الأحد، منزله في برازيليا، حيث يخضع للحبس المنزلي، لفترة وجيزة لإجراء عملية جراحية في مستشفى قريب، في أول ظهور علني له منذ صدور حكم بسجنه لمدة 27 عاما.

كانت هيئة من قضاة المحكمة العليا قد قضت، الخميس الماضي، بأن بولسونارو حاول القيام بانقلاب وسعى بشكل غير قانوني للبقاء في السلطة رغم هزيمته في الانتخابات التي جرت عام 2022 أمام الرئيس الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

وتوجه بولسونارو، صباح الأحد، برفقة الشرطة إلى مستشفى "دي إف ستار" في العاصمة البرازيلية للخضوع لعملية جراحية لإزالة تقرحات جلدية، في إفراج مؤقت منحه القاضي ألكسندر دي مورايس في 8 سبتمبر الجاري.

وأفاد الأطباء في المستشفى، في بيان، أن بولسونارو غادر المستشفى لاحقا.

وأزال طاقم طبي ثمانية تقرحات جلدية سترسل للتحليل لتحديد التشخيص النهائي وتقييم الحاجة لمزيد من العلاج. كان السياسي اليميني، البالغ من العمر 70 عاما، وضع قيد الإقامة الجبرية في أوائل أغسطس الماضي، بعد أن صرح دي مورايس بأن بولسونارو خالف التدابير الوقائية المفروضة عليه في سياق محاكمته. وكان قد ارتدى مسبقا جهاز تتبع في الكاحل.