الأخبار العالمية

وفدان أميركي وصيني يناقشان التجارة

وخه لي فنغ نائب رئيس الوزراء الصيني يغادر مكان المفاوضات في مدريد
15 سبتمبر 2025 00:37

قال مسؤول أميركي إن وفدين من الولايات المتحدة والصين اختتما، الأحد، اجتماعهما الذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد لمناقشة ملفات الرسوم الجمركية والاقتصاد، موضحا أنهما يعتزمان استئناف المحادثات اليوم الاثنين.
وأضاف المسؤول أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وخه لي‭‭ ‬‬فنغ نائب رئيس الوزراء الصيني اللذين يرأسان الوفدين المعنيين غادرا مقر الاجتماع في نهاية محادثات الأحد لكن بعض أعضاء فريقي التفاوض سيبقون لإجراء المزيد من المحادثات الفنية.
وقال المسؤول الأميركي إن محادثات مدريد تركزت حول ملفات تطبيق "تيك توك" والرسوم الجمركية والاقتصاد.
ولم يقدم المسؤول مزيدا من التفاصيل.

المصدر: د ب أ
