العاصفة "ماريو" تستعيد قوتها قبالة سواحل المكسيك

أرشيفية
15 سبتمبر 2025 09:12

عادت ماريو، وهي عاصفة تدور قبالة سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادئ، لتصبح عاصفة استوائية. وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في ميامي إنه لا يوجد رصد أو تحذيرات ساحلية سارية حتى مع تزايد قوة العاصفة يوم الأحد.
واكتسبت ماريو لأول مرة قوة العاصفة الاستوائية يوم الجمعة قبل أن تضعف لتصبح منخفضا استوائيا بعد ساعات فقط. وفي صباح يوم الأحد، استعادت وضع العاصفة الاستوائية. وبعد ساعات، كانت تقع على بعد حوالي 35 كيلومترا شرق وشمال شرق جزيرة سوكورو وحوالي 450 كيلومترا جنوب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باجا كاليفورنيا في المكسيك. وتم تسجيل أقصى سرعة للرياح المستدامة عند 75 كيلومترا في الساعة وتتحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي بسرعة 11 كيلومترا في الساعة. ومن المتوقع أن تستمر العاصفة في اكتساب قوة حتى اليوم الاثنين ثم تبدأ في الضعف مساء الاثنين ويوم الثلاثاء.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
عاصفة استوائية
المكسيك
