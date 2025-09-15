الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب: التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن "تيك توك"

شعار تيك توك
15 سبتمبر 2025 17:22

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق "تيك توك" في ظل المحادثات الجارية مع الصين.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" المملوكة له "تم التوصل إلى اتفاق بشأن شركة معيّنة أراد الشباب في بلادنا بشدّة إنقاذها".
وأضاف بأنه سيتحدّث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة.
كما أشاد ترامب باجتماع تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين قال إنه سار "بشكل جيد جدا".
بدوره، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت أن الولايات المتحدة والصين توصّلتا إلى "إطار" اتفاق بشأن تيك توك بعدما عقد الجانبان محادثات تجارية في العاصمة الإسبانية مدريد.
وقال للصحافيين "لدينا إطار لاتفاق بشأن تيك توك"، مضيفا بأن الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ سيتحدّثان الجمعة "لاستكمال" الاتفاق.

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
تيك توك
تطبيق
