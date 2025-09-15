الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أمير قطر: عازمون على مواجهة العدوان الإسرائيلي

أمير قطر يفتتح القمة العربية الإسلامية الطارئة
15 سبتمبر 2025 19:09

أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أن الدوحة تعرضت لاعتداء غادر وعمل إرهابي جبان، واصفا العدوان الإسرائيلي بأنه كان صادما للعالم بأكمله.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال ترؤسه أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي انطلقت اليوم في العاصمة الدوحة، بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، لبحث سبل الرد على الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية.
وأشار أمير دولة قطر إلى أن بلاده تعمل منذ عامين كوسيط لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن.
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية استغلت المفاوضات كتكتيك من تكتيكات الحرب، مؤكدا أن حكومة إسرائيل لا تريد الرهائن وتستغل الحرب لتوسيع الاستيطان وتغيير الوضع القائم. 
وشدد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر على أن دولة قطر عازمة على مواجهة العدوان الإسرائيلي واتخاذ إجراءات القانون الدولي كافة للدفاع عن بلاده.

المصدر: وام
