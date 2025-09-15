الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تطور جديد في قضية اغتيال الناشط الأميركي كيرك

تايلر روبنسون المشتبه به في اغتيال الناشط الأميركي تشارلي كيرك
15 سبتمبر 2025 20:04

أعلن كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي، اليوم الاثنين، أن عينات الحمض النووي التي أُخذت من قطعتين عُثر عليهما قرب مكان اغتيال المؤثر تشارلي كيرك، مطابقة للمشتبه به الموقوف لدى السلطات.
وبعد خمسة أيام من الحادث الذي هزّ الولايات المتحدة، يتركز التحقيق على تايلر روبنسون (22 عاما) الذي ألقي القبض عليه مساء الخميس ولم يتعاون مع المحققين حتى الآن.
وجمعت الشرطة أدلة عدة من بينها "مفك براغي عُثر عليه على سطح" الحرم الجامعي في ولاية يوتا، من حيث أطلق المهاجم النار.
كذلك، أكد باتيل، اليوم الاثنين، لمحطة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية العثور في المكان على "منشفة ملفوفة" حول البندقية المزودة بمنظار.
وقال باتيل إن "عينات الحمض النووي المأخوذة من المنشفة والمفك مطابقة للمشتبه به الموقوف".
وأشار مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، الذي يتولى التحقيق، إلى رسالة كتبها المشتبه به قبل تنفيذ الجريمة جاء فيها "لدي فرصة للقضاء على تشارلي كيرك وسأنتهزها". وأضاف أن الرسالة أُتلفت بعد ذلك.

