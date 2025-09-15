صيف 2025 كلّف أوروبا 43 مليار يورو

باريس (وكالات)



كلّفت موجات الحر والجفاف والفيضانات في صيف عام 2025، الاقتصاد الأوروبي خسائر بقيمة 43 مليار يورو، وفقا لدراسة أجراها خبراء اقتصاديون نُشرت أمس، وتؤكد أنّ التكاليف المباشرة ليست سوى البداية. وتستند الدراسة إلى بيانات جوية ونماذج اقتصادية لتقدير الأضرار الناجمة عن الأحداث الجوية المتطرّفة التي أصبحت أكثر تواتراً وشدّة بسبب التغير المناخي. وتأخذ الدراسة في الاعتبار التداعيات المباشرة، مثل تدمير الطرق أو المباني أو المحاصيل الزراعية أثناء الفيضانات، وأيضاً العواقب غير المباشرة، مثل خسائر الإنتاج الناجمة عن الوقت المستغرق لإعادة بناء مصنع ما، أو خسارة الأرواح البشرية أو التكاليف المرتبطة بالتكيّف.

كذلك، تشمل الدراسة الآثار طويلة المدى، حيث أشارت إلى أنّ الكلفة الحقيقية للأحداث المناخية المتطرّفة تتجاوز بكثير آثارها المباشرة، مقدرة أنّه بحلول سنة 2029، قد تصل التكاليف الكلية الناجمة عن الكوارث التي شهدها عام 2025 إلى 126 مليار يورو.