الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يتوعد بفرض حالة طوارئ وطنية في واشنطن

أفراد من الحرس الوطني أثناء قيامهم بدوريات في واشنطن (أرشيفية)
16 سبتمبر 2025 01:35

واشنطن (وكالات) 

أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أنه سيعلن حالة طوارئ وطنية في واشنطن العاصمة بعد أن أبلغت رئيسة بلدية المدينة موريل باوزر الحكومة الاتحادية بأن شرطة العاصمة لن تتعاون مع إدارة الهجرة والجمارك.
ويضاف تهديد ترامب إلى سلسلة من الإجراءات التي يعتبرها منتقدوه تغولاً في الصلاحيات الاتحادية، في ظل قيام أكثر من ألفين من القوات بدوريات في شوارع المدينة.
جاء التصريح بعد خروج آلاف المحتجين إلى الشوارع الشهر الحالي، احتجاجاً على قرار ترامب في أغسطس بنشر قوات الحرس الوطني لإعادة فرض القانون والنظام والسلامة العامة، بعدما وصف معدلات الجريمة بأنها صارت آفة بالعاصمة.  وقال ترامب على منصة تروث سوشال «شهد المكان ازدهاراً غير مسبوق في غضون أسابيع قليلة، ولأول مرة منذ عقود، لا توجد جرائم تقريباً».
ووضع ترامب إدارة شرطة العاصمة تحت السيطرة الاتحادية المباشرة ونشر قوات إنفاذ قانون اتحادية، بما في ذلك عناصر من إدارة الهجرة والجمارك، فيما لا يزال موعد انتهاء مهمتهم غير واضح.

أخبار ذات صلة
الكرملين: لا تقدم بشأن القمة الروسية الأميركية الأوكرانية
اليوم.. منتدى «تريندز» السنوي الخامس حول الإسلام السياسي
الولايات المتحدة
واشنطن
الرئيس الأميركي
أميركا
دونالد ترامب
آخر الأخبار
من أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
إجماع على دعم إجراءات قطر لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها
اليوم 01:36
أمير قطر متحدثاً خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
دبلوماسيون ومحللون لـ«الاتحاد»: قمة الدوحة.. صوت موحد لرفض العدوان الإسرائيلي
اليوم 01:35
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
الأخبار العالمية
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
اليوم 01:35
تصاعد أعمدة الدخان بعد تدمير غارات إسرائيلية لمبان سكنية في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«أونروا»: غزة تتحول لأرض قاحلة غير صالحة للسكن
اليوم 01:35
نازحون فلسطينيون يفرون من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: القطاع الطبي يلفظ أنفاسه الأخيرة
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©