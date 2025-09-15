ترامب يتوعد بفرض حالة طوارئ وطنية في واشنطن

واشنطن (وكالات)



أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أنه سيعلن حالة طوارئ وطنية في واشنطن العاصمة بعد أن أبلغت رئيسة بلدية المدينة موريل باوزر الحكومة الاتحادية بأن شرطة العاصمة لن تتعاون مع إدارة الهجرة والجمارك.

ويضاف تهديد ترامب إلى سلسلة من الإجراءات التي يعتبرها منتقدوه تغولاً في الصلاحيات الاتحادية، في ظل قيام أكثر من ألفين من القوات بدوريات في شوارع المدينة.

جاء التصريح بعد خروج آلاف المحتجين إلى الشوارع الشهر الحالي، احتجاجاً على قرار ترامب في أغسطس بنشر قوات الحرس الوطني لإعادة فرض القانون والنظام والسلامة العامة، بعدما وصف معدلات الجريمة بأنها صارت آفة بالعاصمة. وقال ترامب على منصة تروث سوشال «شهد المكان ازدهاراً غير مسبوق في غضون أسابيع قليلة، ولأول مرة منذ عقود، لا توجد جرائم تقريباً».

ووضع ترامب إدارة شرطة العاصمة تحت السيطرة الاتحادية المباشرة ونشر قوات إنفاذ قانون اتحادية، بما في ذلك عناصر من إدارة الهجرة والجمارك، فيما لا يزال موعد انتهاء مهمتهم غير واضح.