الكرملين: لا تقدم بشأن القمة الروسية الأميركية الأوكرانية

موسكو (وكالات)



أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، أنه لا يوجد تقدم بشأن عقد قمة تجمع روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

وتعليقاً على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أشار فيها إلى أن القمة الروسية الأميركية الأوكرانية ستعقد قريباً، قال بيسكوف: «لا يوجد تقدم حتى الآن».

وأعلن بيسكوف أن كييف لا تُظهر مرونة أو استعداداً لبدء مفاوضات جادة بشأن التسوية، بل هناك توقف واضح في هذه العملية. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت عملية التفاوض قد توقفت، قال بيسكوف: «لقد قلنا بالفعل إن هناك توقفاً، وهذا التوقف واضح»، مضيفاً: «لا يوجد مرونة في الموقف الأوكراني ولا يوجد استعداد من جانب نظام كييف لبدء مناقشات جادة».

وأشار بيسكوف إلى أنه لا تزال روسيا مهتمة ومستعدة لتسوية الأزمة الأوكرانية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، لكن كييف تبطئ بشكل متعمد هذه العملية، منوهاً إلى أن محاولات الدول الغربية الاستيلاء على الأصول الروسية لن تمر من دون رد، وستتخذ موسكو جميع الإجراءات اللازمة، موضحاً أن مثل هذه الخطوات ستقوض الثقة في النظام المالي الغربي، وستدفع روسيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقها القانونية في الملكية.