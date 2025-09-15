الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بريطانيا ترسل طائرات مقاتلة لمهمات الناتو في بولندا

مقاتلة تايفون بريطانية
15 سبتمبر 2025 21:42

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، أن مقاتلات من المملكة المتحدة ستنضم إلى مهمات حلف شمال الأطلسي (الناتو) فوق بولندا للمساعدة في الدفاع عن الخاصرة الشرقية للحلف بعد خرق مسيّرات، الأسبوع الماضي المجال الجوي لبولندا، العضو في الحلف الغربي وفي الاتحاد الأوروبي.
وأفادت الوزارة، في بيان، بأن "مقاتلات بريطانيا ستقوم بمهمات دفاع جوي فوق بولندا لمواجهة التهديدات الجوية، بما في ذلك من المسيّرات، كجزء من مهمة الحراسة الشرقية للناتو".
وأضافت أن مهمات مقاتلات "تايفون" التابعة لسلاح الجو الملكي ستبدأ "في الأيام المقبلة".
كانت فرنسا أعلنت أيضا إرسال ثلاث مقاتلات من طراز "رافال" إلى بولندا.
واخترقت طائرة مسيرة المجال الجوي لرومانيا، العضر الآخر في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يتهم روسيا بتوسيع الحرب في أوكرانيا
واشنطن: ملتزمون بالدفاع عن كل «شبر من أراضي الناتو»
مقاتلات
حلف شمال الأطلسي
بولندا
المجال الجوي
تايفون
مقاتلات التايفون
آخر الأخبار
من أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
إجماع على دعم إجراءات قطر لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها
اليوم 01:36
أمير قطر متحدثاً خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
دبلوماسيون ومحللون لـ«الاتحاد»: قمة الدوحة.. صوت موحد لرفض العدوان الإسرائيلي
اليوم 01:35
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
الأخبار العالمية
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
اليوم 01:35
تصاعد أعمدة الدخان بعد تدمير غارات إسرائيلية لمبان سكنية في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«أونروا»: غزة تتحول لأرض قاحلة غير صالحة للسكن
اليوم 01:35
نازحون فلسطينيون يفرون من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: القطاع الطبي يلفظ أنفاسه الأخيرة
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©