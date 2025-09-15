بريطانيا ترسل طائرات مقاتلة لمهمات الناتو في بولندا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، أن مقاتلات من المملكة المتحدة ستنضم إلى مهمات حلف شمال الأطلسي (الناتو) فوق بولندا للمساعدة في الدفاع عن الخاصرة الشرقية للحلف بعد خرق مسيّرات، الأسبوع الماضي المجال الجوي لبولندا، العضو في الحلف الغربي وفي الاتحاد الأوروبي.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن "مقاتلات بريطانيا ستقوم بمهمات دفاع جوي فوق بولندا لمواجهة التهديدات الجوية، بما في ذلك من المسيّرات، كجزء من مهمة الحراسة الشرقية للناتو".

وأضافت أن مهمات مقاتلات "تايفون" التابعة لسلاح الجو الملكي ستبدأ "في الأيام المقبلة".

كانت فرنسا أعلنت أيضا إرسال ثلاث مقاتلات من طراز "رافال" إلى بولندا.

واخترقت طائرة مسيرة المجال الجوي لرومانيا، العضر الآخر في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.