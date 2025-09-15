الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

البرلمان العربي يرحب بمخرجات القمة العربية الإسلامية في قطر

البرلمان العربي يرحب بمخرجات القمة العربية الإسلامية في قطر
15 سبتمبر 2025 23:00

القاهرة (الاتحاد)
أشاد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ورحب بمخرجات القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عُقدت في الدوحة بدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والتي جسدت الموقف العربي والإسلامي الموحد في مواجهة العدوان الإسرائيلي ضد دولة قطر، وكذلك رفض استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني على مدار عامين.
وثمن رئيس البرلمان العربي ما ورد في البيان الختامي من دعم تام لدولة قطر ورفض آية محاولات لاستهدافها، والوقوف معها صفا واحدًا في مواجهة أي تهديد يمس سيادتها أو أمنها، والتضامن معها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للرد على هذا العدوان، وذلك من منطلق الإيمان العميق بوحدة المصير العربي والإسلامي وضرورة صون الاستقرار الإقليمي.
وأشاد رئيس البرلمان العربي بما تضمنه البيان الختامي الصادر عن القمة من مواقف قوية وواضحة تُعبر عن الإرادة الجماعية للدول العربية والإسلامية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وأكد اليماحي أن هذه القمة مثلت صوتًا موحدًا للعالمين العربي والإسلامي في مواجهة غطرسة كيان الاحتلال، وبعثت برسالة قوية إلى المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال ووضع حد رادع له.
وأكد اليماحي أن البرلمان العربي سيظل سندًا وداعمًا لكافة المواقف العربية والإسلامية الجماعية، وسيعمل في المحافل البرلمانية الدولية على تعزيز هذه المخرجات، نصرةً لقضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعمًا لسيادة وأمن دولة قطر وكافة الدول العربية والإسلامية.

