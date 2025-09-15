الأردن: أمن قطر أمننا واستقرارها استقرارنا ودعمنا لكم مطلق

الدوحة (الاتحاد)



قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس، إن العدوان على قطر يثبت أن التهديد الإسرائيلي ليس له حدود.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الملك عبدالله الثاني في انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة.

وقال الملك عبدالله الثاني مخاطباً الشيخ تميم بن حمد: «إننا نقف معكم بكل إمكانياتنا وندعم أي خطوة لمواجهة هذا العدوان ولحماية أمنكم واستقراركم وسلامة شعبكم، فأمن قطر أمننا واستقرارها استقرارنا ودعمنا لكم مطلق».

وأشار إلى أن «العدوان الإسرائيلي على الدوحة جاء بعد حوالي عامين من بدء حربه على غزة وشهدت القتل والتدمير وتجويع الأبرياء»، مشيراً إلى أن إسرائيل خرقت طوال هذه الفترة القانون الدولي وكل القيم الإنسانية.

وعلى الصعيد نفسه، شدد العاهل الأردني على أن «الاحتلال الإسرائيلي تمادى في الضفة الغربية في إجراءاته غير الشرعية التي تعيق حل الدولتين وتنسف فرص تحقيق السلام العادل، ويستمر في تهديد أمن لبنان وسوريا واستقرارهما، وها هي الآن تعتدي على سيادة قطر وأمنها».