«الجامعة العربية»: العدوان الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود وتجاوز كل مبدأ إنساني

الدوحة (الاتحاد)



أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود وتجاوز كل مبدأ إنساني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أبوالغيط في انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة.

وأكد أبو الغيط أن «الجريمة الإسرائيلية بالعدوان على السيادة القطرية فاقت كل الحدود وتجاوزت كل مبدأ إنساني أو عرف حضاري تواضع عليه البشر منذ عهود بعدم التعرض للوسطاء أو استهداف المفاوضين». واعتبر أن «الأخطر أن يعتبر من أطلق هذا الهجوم أن فعله مبرر تحت أي ذريعة وأن يتصور أن بإمكانه الانزلاق إلى مستويات غير مسبوقة من الهمجية والاجتراء على الأعراف المستقرة من دون حساب أو عقاب».

ولفت إلى أن «هذه القمة لم تلتئم فقط للتضامن مع قطر وهو واجب على كل عربي ومسلم انتفض ضميره المرأى هذا الفعل، وإنما تحمل القمة رسالة أيضاً للمجتمع الدولي كفى صمتاً».

وشدد على أن «السكوت على الإجرام جريمة والصمت على خرق القانون يقوض النظام الدولي بأكمله».