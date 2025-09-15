مصر: الممارسات الإسرائيلية تجاوزت أي منطق سياسي أو عسكري

الدوحة (الاتحاد)



أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وسابقة خطيرة. جاء ذلك في كلمة ألقاها السيسي في انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة.

وقال الرئيس السيسي، إن القمة «تنعقد في توقيت بالغ الدقة، وفي ظل تحديات جسام تواجهها المنطقة التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتحويلها إلى ساحة مستباحة للاعتداءات، بما يهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها ويشكل إخلالاً خطراً بالسلم والأمن الدوليين وبالقواعد المستقرة للنظام الدولي». وأكد السيسي أن «هذا العدوان إنما يعكس بجلاء أن الممارسات الإسرائيلية تجاوزت أي منطق سياسي أو عسكري، وتخطت كافة الخطوط الحمراء»، معرباً عن الإدانة بأشد وأقسى العبارات لهذا العدوان على سيادة وأمن دولة عربية تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة من أجل إيقاف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الحرب والمعاناة غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

كما حذر من أن «ما نشهده من سلوك إسرائيلي منفلت ومزعزع للاستقرار الإقليمي من شأنه توسيع رقعة الصراع، ودفع المنطقة نحو دوامة خطرة من التصعيد، وهو ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه».