أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر: الممارسات الإسرائيلية تجاوزت أي منطق سياسي أو عسكري

عبدالفتاح السيسي
16 سبتمبر 2025 01:35

الدوحة (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وسابقة خطيرة.  جاء ذلك في كلمة ألقاها السيسي في انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة.
وقال الرئيس السيسي، إن القمة «تنعقد في توقيت بالغ الدقة، وفي ظل تحديات جسام تواجهها المنطقة التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتحويلها إلى ساحة مستباحة للاعتداءات، بما يهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها ويشكل إخلالاً خطراً بالسلم والأمن الدوليين وبالقواعد المستقرة للنظام الدولي». وأكد السيسي أن «هذا العدوان إنما يعكس بجلاء أن الممارسات الإسرائيلية تجاوزت أي منطق سياسي أو عسكري، وتخطت كافة الخطوط الحمراء»، معرباً عن الإدانة بأشد وأقسى العبارات لهذا العدوان على سيادة وأمن دولة عربية تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة من أجل إيقاف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الحرب والمعاناة غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
 كما حذر من أن «ما نشهده من سلوك إسرائيلي منفلت ومزعزع للاستقرار الإقليمي من شأنه توسيع رقعة الصراع، ودفع المنطقة نحو دوامة خطرة من التصعيد، وهو ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه».

إجماع على دعم إجراءات قطر لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها
دبلوماسيون ومحللون لـ«الاتحاد»: قمة الدوحة.. صوت موحد لرفض العدوان الإسرائيلي
القمة العربية الإسلامية
مصر
قطر
إسرائيل
قمة الدوحة
الدوحة
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
