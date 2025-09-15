«التعاون الإسلامي»: القمة تجسد التضامن مع قطر وتؤكد وحدة المواقف العربية والإسلامية

الدوحة (الاتحاد)



أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أن عقد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، يمثل مناسبة لتجديد أصدق مشاعر التعاطف والتضامن مع دولة قطر على إثر الهجوم الإسرائيلي، ويشكل فرصة للدول العربية والإسلامية لاتخاذ موقف موحد وحازم إزاء هذا الاعتداء.

وقال في كلمته خلال القمة: إن «المبادرة القطرية بعقد هذه القمة تأتي امتداداً لمسيرة الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز التضامن والتعاون، وتوحيد المواقف دفاعاً عن القضايا العربية والإسلامية».

وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن المنظمة تدين بشدة الاعتداء على سيادة قطر وأمنها وسلامة أراضيها، مجدداً تضامن المنظمة التام مع قطر ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على الثقة في أن مخرجات القمة ستسهم في تعزيز التضامن العربي الإسلامي مع دولة قطر، وتوحيد المواقف والجهود خدمة لقضايا الأمة.