الأخبار العالمية

قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي

قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
16 سبتمبر 2025 01:35
16 سبتمبر 2025 01:35

الدوحة (الاتحاد)

طالب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أمس، القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، بإجراءات ملموسة ضد إسرائيل بعد هجومها على بلاده قبل نحو أسبوع. وشدد أمير قطر، في كلمته خلال ترؤسه القمة، على أن بلاده ستتخذ الإجراءات كافة لمواجهة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، وفق القانون الدولي. وقال: «عاصمة بلدي الدوحة تعرضت لاعتداء إسرائيلي غادر استهدف مسكناً تقيم به عائلات قادة حركة حماس ووفدها المفاوض».
وأضاف: «عندما وقع الاعتداء الإسرائيلي الغادر كانت قيادة (حماس) تدرس اقتراحاً أميركياً تسلمته منا ومن مصر».
وأكد أن «من يعمل على نحو مثابر ومنهجي على استهداف طرف تفاوضي، فإنه يعمل على إفشال المفاوضات». وتساءل أمير قطر مستهجناً: «إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحركة حماس فلماذا تفاوضها؟ إنها تريد إفشال المفاوضات». وأوضح أن «رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يحلم بأن تكون المنطقة منطقة نفوذ إسرائيلية، وهذا وهم كبير، وهذه المخططات لن تمر». وطالب الشيخ تميم باتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل، مضيفاً: «لو قبلت إسرائيل بمبادرة السلام العربية لوفرت على المنطقة الكثير من المآسي». وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، قال إن «تل أبيب تعمل على تقسيم سوريا»، لكنه استدرك بأن «مخططاتها لن تمر».

