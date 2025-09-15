الأمم المتحدة تؤكد أهمية بيان الرباعية بشأن استعادة السلام والأمن في السودان

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أهمية البيان المشترك الصادر مؤخرا عن المجموعة الرباعية ( الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية) بشأن استعادة السلام والأمن في السودان.

وقال دوجاريك، اليوم في مقر الأمم المتحدة " إننا ندرك أهمية مبادرة الرباعية، وستظل الأمم المتحدة ملتزمة بالانخراط البناء مع أي مبادرة تهدف إلى إنهاء الحرب المدمرة في السودان".

وجدد دوجاريك موقف الأمم المتحدة المؤكد على عدم وجود أي حل عسكري للصراع في السودان، وحث على ضرورة اتخاذ الأطراف المعنية للتدابير الكفيلة بحماية المدنيين، بما في ذلك تنفيذ هدنة إنسانية فورية، وضمان الوصول السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية ومن دون أي عواقب، بالإضافة إلى ضمان الوقف الدائم لإطلاق النار، والاتفاق على عملية سياسية شاملة تُفضي إلى انتقال ذي مصداقية.

وطالب المتحدث الأممي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المعنية بالملف السوداني بمواصلة استخدام صوتها ونفوذها لتجديد الالتزام بالحوار لإنهاء معاناة ملايين السودانيين.