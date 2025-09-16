الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أمير قطر ووزير الخارجية الأميركي يبحثان التعاون الدفاعي

16 سبتمبر 2025 16:44

بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التعاون الدفاعي، وفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية.
تأتي زيارة روبيو بعد العدوان الإسرائيلي على قطر الأسبوع الماضي.
وأشاد وزير الخارجية الأميركي بجهود قطر لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
كما التقى الوزير الأميركي، رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وأوردت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن روبيو "شكر قطر على جهودها لإنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن"، مؤكدا قوة العلاقات بين واشنطن والدوحة.
وأضاف البيان أن روبيو "جدد الدعم الأميركي القوي لأمن قطر وسيادتها".
أتت زيارة روبيو غداة القمة العربية-الإسلامية الطارئة التي عقدت في الدوحة.
وشدد روبيو، قبيل توجهه إلى الدوحة، على أن قطر تبقى الدولة الوحيدة القادرة على المساعدة في إنهاء الحرب.
وقال روبيو للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته إلى الدوحة "سنطلب من قطر الاستمرار في ما تفعله، ونحن نقدّر كثيرا الدور البنّاء الذي أدته في سبيل إنهاء هذه (الحرب)".
وأضاف "من الواضح أن عليهم تقرير ما إذا كانوا يريدون القيام بذلك أم لا بعد ما حصل الأسبوع الماضي، لكننا نريد منهم أن يعلموا أنه إذا كانت هناك دولة في العالم يمكنها المساعدة في إنهاء هذا عبر مفاوضات فهي قطر".

