الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا: قصفنا محطة توزيع غاز في أوكرانيا

آثار قصف ومعارك في منطقة سومي الأوكرانية
16 سبتمبر 2025 16:59

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن طائراتها المسيرة قصفت محطة توزيع غاز في منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا.
ووصفت الوزارة المنشأة بأنها نقطة لسحب الغاز وتخزينه وتوزيعه تستخدمها الوحدات القتالية ووحدات الإسناد الخلفي الأوكرانية.
بدورها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت غارات على مواقع عدة.
وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن مدنا أوكرانية أخرى في وسط وجنوب وشرق البلاد شهدت هجمات بستخدمت فيها أكثر من 100 طائرة مسيرة ونحو 150 قنبلة انزلاقية خلال الليل.
وأضاف زيلينسكي أن شخصا واحدا قُتل في منطقة ميكولايف الجنوبية، فيما قال مسؤولون محليون إن شخصين أصيبا في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد.

أخبار ذات صلة
الكرملين: لا تقدم بشأن القمة الروسية الأميركية الأوكرانية
زيلينسكي يتهم روسيا بتوسيع الحرب في أوكرانيا
المصدر: وكالات
منطقة سومي
أوكرانيا
الغاز
منشأة غاز
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
"يوتيوب" تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:33
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اقتصاد
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اليوم 15:32
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
اليوم 15:29
مورينيو
الرياضة
بنفيكا يقيل لاجي وينتظر عودة مورينيو
اليوم 15:12
لامين يامال هل يغيب عن لقاء أتليتكو
الرياضة
برشلونة يفقد جهود لامين يامال
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©