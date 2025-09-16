الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن تيك توك مع الصين

شعار تطبيق تيك توك
16 سبتمبر 2025 19:42

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، التوصل مع الصين إلى اتفاق بشأن تطبيق "تيك توك" الذي تصر واشنطن على وجوب نقل ملكيته في الولايات المتحدة إلى جهة أميركية.
وقال ترامب لصحافيين، لدى مغادرته البيت الأبيض للقيام بزيارة دولة إلى بريطانيا "لدينا اتفاق بشأن تيك توك. توصلت إلى اتفاق مع الصين. سأتحدث إلى الرئيس شي (جين بينغ) الجمعة لتأكيد كل الأمور".
تم التفاوض على الاتفاق خلال محادثات استمرت يومين في العاصمة الإسبانية مدريد بين وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت و هي ليفينغ نائب رئيس الوزراء الصيني.
وتملك شركة "بايت دانس" ومقرها الصين تطبيق "تيك توك" الذي يحظى بنحو ملياري مستخدم حول العالم.
وكان من المقرر أن يدخل قانون فدرالي أميركي ينص على بيع أو حظر "تيك توك" حيّز التنفيذ قبل يوم على تنصيب ترامب في 20 يناير.
لكن الرئيس الجمهوري، الذي سبق أن عبر عن إعجابه بتيك توك، علق تطبيق الحظر.
وفي منتصف يونيو، مدد ترامب المهلة النهائية المتاحة للتطبيق لمدة 90 يوما إضافيا للعثور على جهة غير صينية تشتريه وإلا فسيتم حظره في الولايات المتحدة.
وتنقضي مهلة هذا التمديد الأربعاء.
وقال ترامب للصحافيين "لدينا مجموعة من الشركات الكبيرة جدا التي ترغب بشرائه".
ولم يحدد إن كان البيت الأبيض سيمدد المهلة النهائية لإتاحة الوقت لإتمام الاتفاق مع الصين.
وذكر مسؤول أميركي أن ترامب وضع الاتفاق كشرط للاجتماع مع الرئيس الصيني أثناء قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) المقررة في كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

