الأخبار العالمية

بوتين يقدم معلومات بشأن مناورات "زاباد" العسكرية

بوتين يحضر جانبا من مناورات "زاباد" العسكرية
16 سبتمبر 2025 21:36

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن 100 ألف عسكري يشاركون في مناورات "زاباد 2025" المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا.
وتشارك في المناورات، التي بدأت الجمعة ومن المقرر أن تختتم الثلاثاء، وحدات من دول آسيوية وأفريقية، بحسب وكالات أنباء روسية.
وقال بوتين، في تصريحات نقلها التلفزيون العام الروسي "اليوم، نجري الجزء الأخير من مناورة زاباد 2025 الاستراتيجية"، مشيرا إلى أنها "تُجرى في 41 ميدان اختبار وبمشاركة 100 ألف عسكري. وسيتمّ استخدام نحو 10 آلاف نظام سلاح وتجهيزات عسكرية".
ظهر بوتين في ميدان مولينو للتدريب في منطقة نيجني نوفغورود الروسية، مرتديا زيا عسكريا وبجانبه وزير الدفاع أندريه بيلوسوف وأعضاء من هيئة الأركان العامة.
وأضاف الرئيس الروسي أن هدف المناورات هو "وضع كل العناصر الضرورية للدفاع المطلق عن السيادة والسلامة الإقليمية والحماية من أي عدوان".
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن "زاباد 2025" تشمل إلى جانب المكونات التقليدية للجيش، "الاستخدام المكثف للطائرات المسيّرة" و"وسائل الحرب الإلكترونية" مع الأخذ في الاعتبار "الخبرة المكتسبة".
وتتدرب القوات المشاركة على "صد عدوان عسكري واسع النطاق" على "ثلاث جبهات وفي المنطقة القطبية" الشمالية.
وفي إطار المناورات، من المقرر أن تطلق فرقاطة روسية صاروخ كروز فرط صوتي من طراز "تسيركون" الذي ينتمي إلى عائلة الأسلحة الجديدة التي طورتها روسيا في السنوات الأخيرة.
وبحسب مينسك، يحضر التدريبات ممثلون عن نحو 20 دولة، منها الولايات المتحدة والمجر وتركيا الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتشارك في المناورات، بدرجات متفاوتة، وحدات عسكرية من بنغلادش والهند وبوركينا فاسو والكونغو ومالي، بحسب روسيا.

