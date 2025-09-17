الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نيجيريا تعلن مقتل 8 «دواعش» بكمين

وحدة من جيش نيجيريا (أرشيفية)
17 سبتمبر 2025 09:27

أبوجا (وكالات)

أعلن الجيش النيجيري، أمس، مقتل ثمانية مسلحين، بينهم قادة كبار، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، في ولاية غرب أفريقيا خلال كمين على طريق إمداد رئيس في شمال شرق البلاد. ووقع اشتباك في وقت مبكر من أمس الأول بالقرب من جارين جيوا على طريق باجا كروس كاوا في ولاية بورنو، وهي منطقة يستهدفها المسلحون بشكل متكرر بهدف تعطيل العمليات العسكرية.

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة

وقال الجيش في بيان إن مقاتلي التنظيم الإرهابي حاولوا نصب كمين لدورية وتمكنت القوات من صد المهاجمين. وتسبب مسلحون من جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش -ولاية غرب أفريقيا المنشق عنها في مقتل الآلاف ونزوح واسع النطاق وتفاقم الأزمة الإنسانية في شمال شرق نيجيريا جراء هجماتهم على قوات الأمن والمدنيين.

آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©