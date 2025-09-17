«الهجرة الدولية»: 50 قتيلاً سودانياً باشتعال قارب مهاجرين

الاتحاد (وكالات)



أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، أن 50 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد اشتعال النيران في قارب يقل 75 لاجئاً سودانياً قبالة سواحل ليبيا يوم الأحد الماضي. وذكرت المنظمة أنها قدمت الدعم الطبي لأربعة وعشرين شخصاً نجوا من الحادث.

وفي وقت سابق، قال مالك الديجاوي مدير منظمة «الحد من الهجرة والعودة الطوعية للجاليات السودانية»، في ليبيا: إن 50 سودانياً لقوا مصرعهم غرقاً أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط على متن قارب مطاطي، مضيفاً أن القارب المنكوب انطلق من ليبيا وغرق قبالة سواحل اليونان.