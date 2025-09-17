الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الهجرة الدولية»: 50 قتيلاً سودانياً باشتعال قارب مهاجرين

مهاجرون على متن قاربهم صغير في البحر المتوسط (أرشيفية)
17 سبتمبر 2025 11:02

الاتحاد (وكالات)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، أن 50 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد اشتعال النيران في قارب يقل 75 لاجئاً سودانياً قبالة سواحل ليبيا يوم الأحد الماضي. وذكرت المنظمة أنها قدمت الدعم الطبي لأربعة وعشرين شخصاً نجوا من الحادث.
وفي وقت سابق، قال مالك الديجاوي مدير منظمة «الحد من الهجرة والعودة الطوعية للجاليات السودانية»، في ليبيا: إن 50 سودانياً لقوا مصرعهم غرقاً أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط على متن قارب مطاطي، مضيفاً أن القارب المنكوب انطلق من ليبيا وغرق قبالة سواحل اليونان.

أخبار ذات صلة
«إيغاد»: لا حل عسكرياً للأزمة في السودان
25 وفاة بالكوليرا خلال يومين في السودان
الهجرة
السودان
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©