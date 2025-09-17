الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يحذر من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة

الاتحاد الأوروبي يحذر من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة
17 سبتمبر 2025 12:46

بروكسل (الاتحاد)
حذر الاتحاد الأوروبي أمس، من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة على إثر الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة، ما سيؤدي إلى مزيد من الدمار والقتل. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العانوني، في تصريح للصحفيين بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسل: إن «أي تدخل عسكري من جانب إسرائيل سيؤدي إلى مزيد من الدمار والقتل والنزوح وقد أوضحنا أن ذلك سيفاقم أيضاً الوضع الإنساني الكارثي القائم بالفعل فضلاً عن أنه يهدد حياة الأسرى». 
وأكد أن الاتحاد الأوروبي دأب على حث إسرائيل على عدم تكثيف عملياتها في مدينة غزة.

أخبار ذات صلة
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
الاتحاد الأوروبي
إسرائيل
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©