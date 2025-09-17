الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تشارلز الثالث يستقبل ترامب في قلعة وندسور

ملك بريطانيا والرئيس الأميركي يستقلان عربة الدولة الأيرلندية (أ ف ب)
17 سبتمبر 2025 16:54

استقبلت العائلة المالكة البريطانية وحرس الشرف العسكري وفرق الخيالة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى وصوله إلى قلعة وندسور، في مستهل الزيارة الرسمية الثانية التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة، والتي تستمر يومين، حيث يحل ضيفاً على الملك تشارلز الثالث. 
وكان ولي عهد بريطانيا الأمير وليام وزوجته كاثرين في استقبال ترامب وقرينته، لدى هبوط مروحية «مارين وان» الخاصة بالرئيس الأميركي في «الحديقة المسورة» الخاصة الموجودة بالقلعة. 
واصطحب أمير وأميرة ويلز الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا إلى القلعة، حيث استقبلهما الملك تشارلز والملكة كاميلا. وتوجه الضيوف إلى القلعة في موكب من العربات التي تجرها الخيول، ومروا بصفوف من الجنود والبحارة والطيارين، بينما عزفت الفرق العسكرية النشيدين الوطنيين الأميركي والبريطاني. 
وتبادل تشارلز وترامب أطراف الحديث في عربة الدولة الأيرلندية، خلال رحلتهما القصيرة إلى ساحة القلعة، حيث تفقد ترامب، برفقة تشارلز، حرس الشرف العسكري.

المصدر: د ب أ
