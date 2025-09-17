«الأمريكي للأعاصير»: العاصفة جابرييل تتشكل في المحيط الأطلسي

أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، بالولايات المتحدة، بتشكّل العاصفة الاستوائية جابرييل، اليوم الأربعاء، في المحيط الأطلسي، لكنها ما تزال بعيدة عن اليابسة.

وأوضح المركز أن مركز العاصفة يقع على بُعد أكثر من ألف ميل شرق جزر ليوارد الشمالية، محملةً برياح مستمرة تصل سرعتها إلى نحو 45 ميلاً في الساعة.

وأضاف أن العاصفة الاستوائية «غير الواضحة المعالم» تتحرك نحو الشمال والشمال الغربي بسرعة 22 ميلاً في الساعة.

وتوقّع المركز أن تبقى قوة العاصفة دون تغيير يُذكر خلال اليومين المقبلين، مع احتمال اشتدادها مطلع الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أنه لم تصدر أي تحذيرات أو تنبيهات حتى الآن، ولا توجد مخاطر تُهدد اليابسة.

ومن المرجّح أن تظل العاصفة جابرييل فوق المياه المفتوحة خلال الأيام القليلة المقبلة.