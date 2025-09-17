الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

«الأمريكي للأعاصير»: العاصفة جابرييل تتشكل في المحيط الأطلسي

«الأمريكي للأعاصير»: العاصفة جابرييل تتشكل في المحيط الأطلسي
17 سبتمبر 2025 20:30

أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، بالولايات المتحدة، بتشكّل العاصفة الاستوائية جابرييل، اليوم الأربعاء، في المحيط الأطلسي، لكنها ما تزال بعيدة عن اليابسة.
وأوضح المركز أن مركز العاصفة يقع على بُعد أكثر من ألف ميل شرق جزر ليوارد الشمالية، محملةً برياح مستمرة تصل سرعتها إلى نحو 45 ميلاً في الساعة.
وأضاف أن العاصفة الاستوائية «غير الواضحة المعالم» تتحرك نحو الشمال والشمال الغربي بسرعة 22 ميلاً في الساعة.
وتوقّع المركز أن تبقى قوة العاصفة دون تغيير يُذكر خلال اليومين المقبلين، مع احتمال اشتدادها مطلع الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أنه لم تصدر أي تحذيرات أو تنبيهات حتى الآن، ولا توجد مخاطر تُهدد اليابسة.
ومن المرجّح أن تظل العاصفة جابرييل فوق المياه المفتوحة خلال الأيام القليلة المقبلة.

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
واشنطن تصنّف 4 جماعات عراقية منظمات إرهابية
المصدر: د ب أ
المركز الوطني الأميركي للأعاصير
ميامي
الولايات المتحدة
أميركا
إعصار
عاصفة استوائية
المحيط الأطلسي
