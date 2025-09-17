النيجر 22 قتيلاً بأيدي مسلحين

أبيدجان (وكالات)



قُتل 22 قروياً في غرب النيجر في هجوم نفّذه مسلّحون على متن دراجات نارية في منطقة تيلابيري بالقرب من مالي، بحسب ما أفادت مصادر محليّة أمس.

وقال أحد سكّان تونديكيويندي المجاورة لقرية تاكوبات إنّه صباح الاثنين الماضي هاجم مسلّحون على متن دراجات نارية القرية وأطلقوا النار على قرويين أسفر عن مقتل 15 شخصاً. وأضاف، بعد ذلك، توجّه المهاجمون إلى محيط تاكوبات حيث قتلوا سبعة أشخاص آخرين.

وأكدت محطة إلمايسترو تي في التلفزيونية المحلية هذه الحصيلة. وقالت القناة «قتل 22 شخصاً بريئاً من دون أيّ مبرّر أو سبب».

ورغم الانتشار العسكري المكثف في تيلابيري، المنطقة القريبة من بوركينا فاسو ومالي، لا يزال عنف الجماعات الإرهابية مستمراً فيها، وهو يطال المدنيين والعسكريين على حد سواء.