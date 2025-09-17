الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اعتراض دوريتين لـ«اليونيفيل» جنوب لبنان

دورية لـ«اليونيفيل» قرب قرية ميس الجبل على الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
18 سبتمبر 2025 01:55

بيروت (وكالات) 

اعترض لبنانيون في جنوب البلاد، أمس، دوريتين تابعتين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» كانتا تتجولان من دون مرافقة من الجيش اللبناني. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، اعترض عدد من الأهالي في بلدة جبشيت في قضاء النبطية أمس دورية تابعة لـ«اليونيفيل» كانت تتجول في طريق داخل البلدة يوصل إلى بلدة شوكين، وذلك من دون مرافقة من الجيش اللبناني، مشيرة إلى اعتراض الأهالي في بلدة الزرارية صباح أمس، دورية تابعة لـ «اليونيفيل» كانت تتجول داخل البلدة من دون مرافقة الجيش اللبناني. 
وأنشئت «اليونيفيل» بموجب قرارين من مجلس الأمن الدولي صادرين في 19 مارس 1978 وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

لبنان
الأمم المتحدة
جنوب لبنان
قوات اليونيفيل
الجيش اللبناني
إسرائيل
مجلس الأمن الدولي
