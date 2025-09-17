«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

الرياض (الاتحاد)



ندد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، بأشد العبارات عمليات التوغل والعدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة وما رافقها من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنها «تعكس العقلية العدوانية للاحتلال وتمثل تحدياً صارخاً للمجتمع الدولي بجميع دوله ومؤسساته».وأكد البديوي في بيان أن «هذه الجرائم المتكررة تمثل سياسة ممنهجة لإبادة وتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة ونسف فرص السلام»، مبيناً أنها «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يمكن تبريرها أو السكوت عنها وتعكس عقلية قائمة على التطهير العرقي والعقاب الجماعي».

وأشار الأمين العام إلى أن «صمت وتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته يشجعان الاحتلال على التمادي في ممارساته»، داعياً إلى تحرك دولي فوري وفاعل لإيقاف هذه الانتهاكات وفرض المساءلة على مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.