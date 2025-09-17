دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة

بروكسل (الاتحاد)



أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة جارية بالفعل ولم يعد من الممكن الحديث عن منعها، بل عن ضرورة وقفها ومعاقبة المسؤولين عنها. وأوضحت ألبانيزي خلال مداخلة عبر تقنية الفيديو أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي، أن رسالتها لا تستهدف بلجيكا وحدها وإنما جميع الدول الأطراف في اتفاقية عام 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مشددة على أن الجهود الحالية، رغم أهميتها، لا ترقى إلى مستوى خطورة الوضع الميداني، حيث ما زال الفلسطينيون يتعرضون لانتهاكات جسيمة. وكانت الحكومة البلجيكية قد تبنّت بداية الشهر الحالي سلسلة إجراءات تشمل فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين ووزيرين إسرائيليين متطرفين، إضافة إلى تقييد استيراد بعض المنتجات القادمة من المستوطنات، فضلاً عن تجديد التزامها بحل الدولتين وفق إعلان نيويورك، غير أن خبراء القانون الدولي، وعلى رأسهم البروفيسور فرانسوا دوبويسون من جامعة بروكسل الحرة، اعتبروا هذه الخطوات غير كافية في ظل حجم الكارثة، داعين إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة وإنهاء احتلال الضفة الغربية.