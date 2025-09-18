الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جفاف قياسي في أغسطس بأوروبا وسواحل المتوسط

جفاف قياسي في أغسطس بأوروبا وسواحل المتوسط
18 سبتمبر 2025 09:29

شهدت أوروبا ومنطقة حوض المتوسط جفافاً قياسياً في اغسطس أثّر على أكثر من نصف الأراضي، بحسب تحليل أجرته فرانس برس لبيانات صادرة عن الاتحاد الأوروبي.

وأثّر الجفاف الشهر الماضي على 53 في المئة من المنطقة، وهي نسبة قياسية منذ بدأ تسجيل البيانات عام 2012، بحسب "خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ" التابعة للاتحاد الأوروبي.

ويعد الرقم أعلى بكثير من المعدل المسجّل من العام 2012 حتى 2024 لشهر اغسطس والبالغ 30,1 في المئة.
وكانت بلدان شرق أوروبا والبلقان الأكثر تأثراً، علما بأنه تم إجلاء آلاف السكان ولقي شخصان حتفهما جراء حرائق الغابات في دول البلقان والتي أججتها درجات الحرارة المرتفعة.

تضررت دول غرب أوروبا أيضاً إلى حد كبير إذ شهدت البرتغال تراجعاً في هطول الأمطار في 70 في المئة من مناطق البلاد.
وأما فرنسا التي ضربتها ثاني موجة حر لفصل الصيف خلال اغسطس، فعانت من شح في المياه في ثلثي مناطق البلاد.
كما تضررت عدة بلدان في شرق المتوسط بشكل كبير إذ تأثرت أكثر من 90 في المئة من مناطق أرمينيا وجورجيا بالجفاف.

وسجّلت بيانات "كوبرنيكوس" التي تعتمد على مليارات الأرقام التي يتم جمعها عن طريق الأقمار الصناعية والسفن والطائرات وهيئات الأرصاد الجوية ازدياداً متواصلاً في درجات الحرارة مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب نتيجة انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية.

أخبار ذات صلة
«إيدج» تعرض حلول دفاع متكاملة في «Partner 2025»
الكرملين: العقوبات الأوروبية لن تغير مسارنا
المصدر: وكالات
جفاف
أوروبا
آخر الأخبار
كومباني: نوير لا يتعرض لأي ضغط مع البايرن!
الرياضة
كومباني: نوير لا يتعرض لأي ضغط مع البايرن!
اليوم 15:31
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
التعليم والمعرفة
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
اليوم 15:26
ملك تايلاند(أرشيفية)
الأخبار العالمية
ملك تايلاند يقر حكومة جديدة برئاسة أنوتين شارنفيراكول
اليوم 15:19
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
علوم الدار
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
اليوم 15:04
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
الرياضة
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©