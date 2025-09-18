الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"اليونسكو" تدرج 34 محمية طبيعية في الصين ضمن محميات المحيط الحيوي

"اليونسكو" تدرج 34 محمية طبيعية في الصين ضمن محميات المحيط الحيوي
18 سبتمبر 2025 10:09

وافقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، على إدراج 34 محمية طبيعية في الصين ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي، لتحتل المرتبة الأولى في آسيا من حيث إجمالي عدد المحميات المدرجة.
وتم الإعلان عن هذا الإنجاز خلال مؤتمر صحفي عقده مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني، حيث استعرض المؤتمر أحدث تطورات البناء الإيكولوجي بدعم العلوم والتكنولوجيا في البلاد، وأعلن عن استضافة مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ للنسخة الخامسة من المؤتمر العالمي لمحميات المحيط الحيوي.
ووفقا للمؤتمر، أنشأت الصين شبكة محميات المحيط الحيوي الصينية في عام 1993 للمشاركة في التبادلات الدولية في هذا المجال. وحتى أغسطس 2025، بلغ عدد المحميات المدرجة في هذه الشبكة 214 محمية طبيعية، بينها 34 مدرجة كمحميات محيط حيوي عالمية، تغطي تقريبا جميع الأنظمة الإيكولوجية الرئيسية ومناطق التنوع البيولوجي في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن اليونسكو أطلقت برنامج "الإنسان ومحميات المحيط الحيوي" عام 1971 لتعزيز الإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي والتفاعلات بين الإنسان والطبيعة. ويعمل البرنامج من خلال شبكة اليونسكو العالمية لمحميات المحيط الحيوي، التي تضم 759 محمية للمحيط الحيوي موزعة على 136 دولة.

أخبار ذات صلة
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
22 مباراة تجريبية لمنتخب الجودو مع أبطال اليابان
المصدر: وام
اليونسكو
الصين
المحميات الطبيعية
آخر الأخبار
ملك وملكة إسبانيا يزوران معالم أثرية وسياحية في مصر
الأخبار العالمية
ملك وملكة إسبانيا يزوران معالم أثرية وسياحية في مصر
اليوم 15:38
كومباني: نوير لا يتعرض لأي ضغط مع البايرن!
الرياضة
كومباني: نوير لا يتعرض لأي ضغط مع البايرن!
اليوم 15:31
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
التعليم والمعرفة
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
اليوم 15:26
ملك تايلاند(أرشيفية)
الأخبار العالمية
ملك تايلاند يقر حكومة جديدة برئاسة أنوتين شارنفيراكول
اليوم 15:19
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
علوم الدار
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
اليوم 15:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©