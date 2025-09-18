"اليونسكو" تدرج 34 محمية طبيعية في الصين ضمن محميات المحيط الحيوي

وافقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، على إدراج 34 محمية طبيعية في الصين ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي، لتحتل المرتبة الأولى في آسيا من حيث إجمالي عدد المحميات المدرجة.

وتم الإعلان عن هذا الإنجاز خلال مؤتمر صحفي عقده مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني، حيث استعرض المؤتمر أحدث تطورات البناء الإيكولوجي بدعم العلوم والتكنولوجيا في البلاد، وأعلن عن استضافة مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ للنسخة الخامسة من المؤتمر العالمي لمحميات المحيط الحيوي.

ووفقا للمؤتمر، أنشأت الصين شبكة محميات المحيط الحيوي الصينية في عام 1993 للمشاركة في التبادلات الدولية في هذا المجال. وحتى أغسطس 2025، بلغ عدد المحميات المدرجة في هذه الشبكة 214 محمية طبيعية، بينها 34 مدرجة كمحميات محيط حيوي عالمية، تغطي تقريبا جميع الأنظمة الإيكولوجية الرئيسية ومناطق التنوع البيولوجي في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن اليونسكو أطلقت برنامج "الإنسان ومحميات المحيط الحيوي" عام 1971 لتعزيز الإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي والتفاعلات بين الإنسان والطبيعة. ويعمل البرنامج من خلال شبكة اليونسكو العالمية لمحميات المحيط الحيوي، التي تضم 759 محمية للمحيط الحيوي موزعة على 136 دولة.