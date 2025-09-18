الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بعد استقبال ملكي حافل.. ستارمر وترامب يبحثان عدداً من الملفات

استقبال ملكي حافل لترامب في بريطانيا
18 سبتمبر 2025 10:49

يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في محادثات تتناول عدداً من الملفات المشتركة، وذلك في ثاني زيارة للبلاد والتي تعد أمرا غير مسبوق لرئيس أميركي.
وبعد يوم حافل بالمراسم الرسمية والاحتفالات التي استقل فيها ترامب عربة ملكية برفقة ملك بريطانيا الملك تشارلز وشارك في مأدبة رسمية، سيحتفل ترامب وستارمر بإزاحة الستار عن حزمة استثمارية أميركية في بريطانيا تبلغ قيمتها 150 مليار جنيه إسترليني (205 مليارات دولار).
تحدث ترامب، إلى جانب الملك تشارلز في قلعة وندسور، وهي أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم، واصفا زيارته بأنها "حقا واحدة من أرفع التكريمات في حياتي".
ويستضيف ستارمر ترامب في مقر إقامته الريفي في تشيكرز وسيتناولان عدداً من الملفات المشتركة.

أخبار ذات صلة
تواصل مرتقب بين ترامب وشي بشأن اتفاق "تيك توك"
«أوتشا» يتلقى 44 مليون دولار إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية باليمن
المصدر: وكالات
بريطانيا
لندن
دونالد ترامب
كير ستارمر
آخر الأخبار
ملك وملكة إسبانيا يزوران معالم أثرية وسياحية في مصر
الأخبار العالمية
ملك وملكة إسبانيا يزوران معالم أثرية وسياحية في مصر
اليوم 15:38
كومباني: نوير لا يتعرض لأي ضغط مع البايرن!
الرياضة
كومباني: نوير لا يتعرض لأي ضغط مع البايرن!
اليوم 15:31
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
التعليم والمعرفة
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
اليوم 15:26
ملك تايلاند(أرشيفية)
الأخبار العالمية
ملك تايلاند يقر حكومة جديدة برئاسة أنوتين شارنفيراكول
اليوم 15:19
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
علوم الدار
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
اليوم 15:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©