الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب وستارمر يوقعان اتفاق تعاون تكنولوجي

ترامب وستارمر يوقعان اتفاق التعاون بين بريطانيا وأميركا
18 سبتمبر 2025 17:52

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، اتفاقا لتعزيز التعاون التكنولوجي بين بلديهما تجسد من خلال الإعلان عن استثمارات بعشرات المليارات، في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.
ووعد ترامب أن يتيح الاتفاق "لأميركا وحلفائنا البريطانيين قيادة مستقبل الذكاء الاصطناعي"، مؤكدا "الروابط الوثيقة" بين بلاده والمملكة المتحدة. 
وقال ترامب إن هذا الاتفاق "سيسمح بتعزيز التعاون بين السلطات العامة والأوساط الجامعية والقطاع الخاص في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي".
وبعد مراسم ملكية حظي بها ترامب في قصر ويندسور حيث استقبله الملك تشارلز الثالث الأربعاء، انتقل الرئيس الأميركي اليوم الخميس إلى تشيكرز مقر إقامة ستارمر الريفي، للبحث في قضايا سياسية واقتصادية. 
ووقع الزعيمان في حديقة المقر الواقع، على بُعد 70 كيلومترا من العاصمة لندن، شراكة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية محاطَين بممثلين عن شركات التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت وإنفيديا وألفابت (غوغل).
ورحب ستارمر بـ"أكبر برنامج استثماري من نوعه في تاريخ بريطانيا". 
وبلغ إجمالي الاستثمارات الأميركية في المملكة المتحدة 150 مليار جنيه إسترليني (172,7 مليار يورو) أُعلن عنها منذ الأحد، أبرزها لمايكروسوفت وغوغل وصندوق بلاكستون الاستثماري. 
وتعتزم شركة الأدوية البريطانية "جي اس كي" أيضا تخصيص 30 مليار دولار أميركي على مدى خمس سنوات لاستثمارات في الولايات المتحدة.
كذلك عقد ترامب وستارمر اجتماعا ثنائيا تناول قضايا دبلوماسية حساسة، من أوكرانيا إلى غزة. وقال ستارمر إنهما "يقدّران بعضهما حقا". 
ونظرا لإعجاب ترامب بوينستون تشرشل، أطلع ستارمر الرئيس الأميركي على أرشيف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.

