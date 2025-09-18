أوكرانيا تستهدف منشأة نفطية في روسيا

أعلن جهاز الأمن الأوكراني أن مسيراته شنت هجوما على مصفاة روسية رئيسية تقع على بعد حوالى 1400 كيلومتر من الجبهة في منطقة باشكورتوستان اليوم الخميس، مما تسبب في اندلاع حريق وفق ما أفادت السلطات في كلا البلدين.

أكد الجهاز أن مسيراته أصابت "قلب" مصفاة نفط في باشكورتوستان تابعة لشركة "غازبروم" الروسية العملاقة.

وأظهرت صور مفترضة للحادثة الاستهداف، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حريقا ودخانا أسود يتصاعد فوق موقع صناعي.

وأكد راضي خابيروف رئيس المنطقة الروسية المستهدفة، عبر حسابه على تطبيق "تلغرام"، أن "مسيرتين" أوكرانيتين هاجمتا المصفاة وتسببتا في حريق.

وأضاف "نُقيّم حجم الأضرار ونعمل حاليا على إخماد الحريق"، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن إصابات.

وكان راضي خبيروف أعلن، السبت الماضي، أن مسيرة أوكرانية تحطمت في أحد أكبر مجمعات تكرير النفط في هذه المنطقة الروسية.