الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تستهدف منشأة نفطية في روسيا

صور نشرت على أنها حريق مصفاة نفط في منطقة باشكورتوستان الروسية
18 سبتمبر 2025 18:25

أعلن جهاز الأمن الأوكراني أن مسيراته شنت هجوما على مصفاة روسية رئيسية تقع على بعد حوالى 1400 كيلومتر من الجبهة في منطقة باشكورتوستان اليوم الخميس، مما تسبب في اندلاع حريق وفق ما أفادت السلطات في كلا البلدين.
أكد الجهاز أن مسيراته أصابت "قلب" مصفاة نفط في باشكورتوستان تابعة لشركة "غازبروم" الروسية العملاقة.
وأظهرت صور مفترضة للحادثة الاستهداف، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حريقا ودخانا أسود يتصاعد فوق موقع صناعي.
وأكد راضي خابيروف رئيس المنطقة الروسية المستهدفة، عبر حسابه على تطبيق "تلغرام"، أن "مسيرتين" أوكرانيتين هاجمتا المصفاة وتسببتا في حريق.
وأضاف "نُقيّم حجم الأضرار ونعمل حاليا على إخماد الحريق"، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن إصابات.
وكان راضي خبيروف أعلن، السبت الماضي، أن مسيرة أوكرانية تحطمت في أحد أكبر مجمعات تكرير النفط في هذه المنطقة الروسية.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
روسيا
منشأة نفطية
قصف
