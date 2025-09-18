زيلينسكي يزور خط الجبهة في منطقة دونيتسك

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنه زار جنودا في منطقة دونيتسك (شرق)، مركز المعارك ضد القوات الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي "التقيت جنودنا المشاركين في الهجوم المضاد في دوبروبيليا" حيث حققت روسيا اختراقا مؤخرا، مؤكدا أن الجيش الأوكراني "استعاد 160 كيلومترا مربعا" في هذه المنطقة.

وقالت الشرطة الأوكرانية إن خمسة مدنيين قتلوا الخميس في غارة على بلدة كوستيانتنفكا الواقعة أيضا في منطقة دونيتسك على بعد نحو 40 كيلومترا في خط مستقيم من دوبروبيليا.

وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني "طهر أكثر من 170 كيلومترا مربعا وتسع بلدات أخرى" بدون مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر رفيع في الحكومة الأوكرانية إن القوات الأوكرانية صدت القوات الروسية في المنطقة المذكورة، لكن بدون استعادة السيطرة عليها.

نجحت القوات الروسية في اختراق منطقة دوبروبيليا في منتصف أغسطس الماضي قبل أن يتصدى لها الجيش الأوكراني بعد أيام. ويؤكد الأخير أنه نجح في استعادة معظم المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية.