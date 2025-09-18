الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أوكرانيا تعلن استعادة ألف جثة إضافية من روسيا

خلال عملية تبادل جثث بين روسيا وأوكرانيا (أرشيفية)
19 سبتمبر 2025 01:39

كييف (وكالات)

أعلنت أوكرانيا أمس، استعادة ألف جثة إضافية من روسيا تعود إلى جنود أوكرانيين قتلوا خلال المعارك، بعد عمليات تبادل عدة مماثلة في الأشهر الأخيرة.
وقال المركز الحكومي الأوكراني لأسرى الحرب: إن «ألف جثة، تعود بحسب الجانب الروسي إلى عسكريين أوكرانيين، تمت إعادتها إلى أوكرانيا».
وتُبدي السلطات الأوكرانية تحفظاً دائماً بشأن هوية الجثث المستعادة، في انتظار التأكد من هويتها عبر الفحوص الرسمية. من جهة أخرى، أفاد المدوّن العسكري ألكسندر كوتس على منصة «تلغرام»، أن روسيا تسلّمت 24 جثة لجنودها القتلى أعادتها أوكرانيا.
وتُعد عمليات تبادل جثث الجنود وأسرى الحرب، التقدم الملموس الوحيد الذي تم تحقيقه من المفاوضات بين موسكو وكييف، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف سنة على بدء النزاع الروسي الأوكراني. ومع هذا التبادل الأخير، تجاوز عدد جثث الأوكرانيين التي أعادتها روسيا منذ مطلع العام 12 ألف جثة، في حين لم يتعدَّ عدد الجثث التي سلّمتها أوكرانيا لروسيا بضع مئات خلال الفترة نفسها.
أما مفاوضات وقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق سلام، فلا تزال متعثرة، في ظل الهوة الواسعة بين موقفي موسكو وكييف.

الحرب في أوكرانيا
روسيا
أوكرانيا
كييف
موسكو
