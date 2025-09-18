الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«أوتشا» يتلقى 44 مليون دولار إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية باليمن

طفل يمني يدرس في العراء (أرشيفية)
19 سبتمبر 2025 01:39

عدن (الاتحاد)

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أمس، تلقيه أكثر من 44 مليون دولار من المانحين خلال الأسبوعين الأخيرين، مما رفع إجمالي التمويل الموجه لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن إلى 482 مليون دولار حتى 17 سبتمبر الجاري.
وأوضح المكتب أن إجمالي التمويل المخصص لليمن بلغ 597.2 مليون دولار، منها 115.3 مليون دولار خارج إطار خطة الاستجابة، إضافة إلى تعهدات جديدة بقيمة 2.5 مليون دولار، وجاءت أبرز المساهمات الأخيرة من بريطانيا، والمفوضية الأوروبية، والسعودية، وكندا.
ورغم هذا التمويل، لم تتجاوز نسبة خطة الاستجابة 19.4% من إجمالي المتطلبات المالية البالغة 2.48 مليار دولار، مما يترك ملايين اليمنيين دون مساعدات أساسية منقذة للحياة.
وحذر «أوتشا» من استمرار فجوة التمويل التي تقدر بنحو ملياري دولار، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لنحو 10.5 مليون شخص خلال العام الجاري.

