الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

فلسطين تحذّر من مخططات إسرائيل لتهجير سكان القطاع

فلسطينيون ينزحون من شمال القطاع نحو جنوبه (رويترز)
19 سبتمبر 2025 01:40

رام الله (الاتحاد)

حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة الدعوات الإسرائيلية التحريضية التي تتعامل مع قطاع غزة كعقار قابل للبيع أو التقسيم أو الحصحصة، واعتبرتها «إمعاناً في ارتكاب جرائم الإبادة والتهجير واعترافات رسمية بنوايا الاحتلال لتدمير كامل قطاع غزة وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة، كما يكشف بوضوح عن مخططات تهجير سكانه».
 وجددت خارجية فلسطين، تأكيدها على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، رافضةً جميع الدعوات التي تتعامل مع القطاع كمجرد أرض خالية.

