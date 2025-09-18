"الوطني للأرصاد" يرصد زلزالا عنيفا في أقصى الشرق الروسي

رصدت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد، زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر في كامشاتكا بأقصى الشرق الروسي عند الساعة 22:58، الموافق 18/09/2025 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

بدوره، أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي أن الزلزال بلغت شدته 7,8 درجات قبالة سواحل كامشاتكا بعد أيام على هزة قوية أخرى في المنطقة.

وضرب الزلزال على بعد 128 كيلومترا شرق مدينة بيتروبافلوسك-كامشاتسكي، وعلى عمق ضحل بلغ عشرة كيلومترات، ما دفع مركز الإنذار من التسونامي في الولايات المتحدة والمحيط الهادئ إلى إصدار تحذير من أمواج خطرة محتملة على طول السواحل القريبة.

وفق تقديرات الفرع المحلي للمرصد الجيوفيزيائي الروسي، بلغت شدة الزلزال 7,4 درجات، وقد أفاد المركز برصد خمس هزات ارتدادية على الأقل.

وقال فلاديمير سولودوف حاكم المنطقة، على تطبيق تلغرام "يُختبر مرة جديدة صمود سكان كامشاتكا". وتابع "لم ترد تقارير بشأن أضرار. أدعو الجميع للهدوء... تم إصدار تحذير من تسونامي للساحل الشرقي من شبه الجزيرة".

تقع شبه جزيرة كامشاتكا على "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي قوس من النشاط الزلزالي المكثف حيث تلتقي الصفائح التكتونية، يمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا إلى حوض المحيط الهادئ وصولا إلى أميركا الجنوبية.

في يوليو الماضي، اجتاح تسونامي بلدة سيفيرو-كوريلسك الروسية بعدما ضرب زلزال بقوة 8,8 درجات، هو الأقوى في المنطقة منذ حوالى 73 عاما، قبالة كامشاتكا.