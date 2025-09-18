الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"الوطني للأرصاد" يرصد زلزالا عنيفا في أقصى الشرق الروسي

زلزال
19 سبتمبر 2025 00:08

رصدت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد، زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر في كامشاتكا بأقصى الشرق الروسي عند الساعة 22:58، الموافق 18/09/2025 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
بدوره، أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي أن الزلزال بلغت شدته 7,8 درجات قبالة سواحل كامشاتكا بعد أيام على هزة قوية أخرى في المنطقة.
وضرب الزلزال على بعد 128 كيلومترا شرق مدينة بيتروبافلوسك-كامشاتسكي، وعلى عمق ضحل بلغ عشرة كيلومترات، ما دفع مركز الإنذار من التسونامي في الولايات المتحدة والمحيط الهادئ إلى إصدار تحذير من أمواج خطرة محتملة على طول السواحل القريبة.
وفق تقديرات الفرع المحلي للمرصد الجيوفيزيائي الروسي، بلغت شدة الزلزال 7,4 درجات، وقد أفاد المركز برصد خمس هزات ارتدادية على الأقل.
وقال فلاديمير سولودوف حاكم المنطقة، على تطبيق تلغرام "يُختبر مرة جديدة صمود سكان كامشاتكا". وتابع "لم ترد تقارير بشأن أضرار. أدعو الجميع للهدوء... تم إصدار تحذير من تسونامي للساحل الشرقي من شبه الجزيرة".
تقع شبه جزيرة كامشاتكا على "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي قوس من النشاط الزلزالي المكثف حيث تلتقي الصفائح التكتونية، يمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا إلى حوض المحيط الهادئ وصولا إلى أميركا الجنوبية.
في يوليو الماضي، اجتاح تسونامي بلدة سيفيرو-كوريلسك الروسية بعدما ضرب زلزال بقوة 8,8 درجات، هو الأقوى في المنطقة منذ حوالى 73 عاما، قبالة كامشاتكا.

أخبار ذات صلة
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب إندونيسيا ويسبب أضراراً متفرقة
زلزال بقوة 5.6 درجة يهز تشيلي
المصدر: وكالات
زلزال
سواحل كامتشاتكا
روسيا
آخر الأخبار
ملك وملكة إسبانيا يزوران معالم أثرية وسياحية في مصر
الأخبار العالمية
ملك وملكة إسبانيا يزوران معالم أثرية وسياحية في مصر
اليوم 15:38
كومباني: نوير لا يتعرض لأي ضغط مع البايرن!
الرياضة
كومباني: نوير لا يتعرض لأي ضغط مع البايرن!
اليوم 15:31
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
التعليم والمعرفة
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
اليوم 15:26
ملك تايلاند(أرشيفية)
الأخبار العالمية
ملك تايلاند يقر حكومة جديدة برئاسة أنوتين شارنفيراكول
اليوم 15:19
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
علوم الدار
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
اليوم 15:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©