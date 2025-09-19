السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إجلاء الآلاف في برلين بعد العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية

أرشيفية
19 سبتمبر 2025 11:03

طلبت السلطات الألمانية من آلاف السكان في وسط برلين إخلاء منازلهم، في وقت متأخر من مساء الخميس، بعد أن عثرت السلطات على قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في نهر شبريه، بحسب ما أعلنته الشرطة. وأقيم طوق أمني بقطر نحو 500 متر، حيث انتقل الضباط من باب إلى باب لإبلاغ السكان. ولم يذكر متحدث باسم الشرطة أعدادا دقيقة للمقيمين المتأثرين.
ويقع داخل المنطقة المحظورة عدد من السفارات ومكاتب الإدارة المحلية للمدينة، فيما أشارت تقارير إلى أن مستشفى يقع ضمن النطاق الأمني لن يتم إخلاؤه. وقالت الشرطة إن القنبلة، التي عثر عليها أثناء أعمال بناء في حي فيشرينزيل، سيتم تفكيكها في مكانها بدلا من نقلها، محذرة من أن الطمي في النهر قد يعقد العملية.
ومن المتوقع أن تستمر الأعمال حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. وتم تعليق حركة السفن في نهر شبريه، وإغلاق شوارع، وإيقاف خط مترو أنفاق، فيما جرى تجهيز مراكز إيواء مؤقتة. وأعلنت الشرطة أنها ستنشر خرائط توضح الشوارع المتأثرة. وتعد هذه واحدة من أكبر عمليات الإخلاء في برلين خلال السنوات الأخيرة المرتبطة بتفكيك قنابل من الحرب العالمية الثانية.

أخبار ذات صلة
20 ألف منزل بدون كهرباء ببرلين جراء حريق
انقطاع الكهرباء عن عشرات الآف المنازل في برلين
المصدر: وكالات
برلين
المانيا
الحرب
الحرب العالمية الثانية
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
19 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع عبر شارع الرشيد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف الهجوم البري في غزة ونزوح عشرات الآلاف
اليوم 02:11
دورية لـ«اليونيفيل» في الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على لبنان تهديد مباشر للاستقرار
اليوم 02:11
أرشيفية
الأخبار العالمية
اليمن.. إتلاف 6183 لغماً وقنبلة ومخلفات حربية في أبين
اليوم 02:11
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية داخل سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©