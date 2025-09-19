ملك وملكة إسبانيا يزوران معالم أثرية وسياحية في مصر

واصل الملك فيليبي السادس، ملك مملكة إسبانيا، وقرينته الملكة ليتيزيا، زيارتهما اليوم الجمعة للمعالم الأثرية والسياحية في مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، والتي كانا قد وصلاها بصحبة الوفد المرافق مساء أمس الخميس. وتضمن برنامج الزيارة الملكية للأقصر، زيارة متاحف المدينة ومعابد ومقابر ملوك طيبة عاصمة مصر القديمة، التي شيدت في شرق المدينة وغربها قبيل آلاف السنين.

وخلال تلك الزيارة قضى ملك إسبانيا وقرينته ساعات بصحبة ملوك الفراعنة، واستمعوا لشرح موسع حول تاريخ المدينة وتعرفوا على ملوكها القدامي، واطلعوا على الكثير من الحكايات التي تروي سيرة ملوك عظام أسسوا أحد أقدم وأكبر الحضارات الإنسانية على الأرض. كما زار ملك وملكة إسبانيا معبد الدير البحري الذي شيدته الملكة حتشبسوت في جبانة طيبة القديمة غربي مدينة الأقصر، والذي خضع لمشروع إنارة لمعالمه شارك في تنفيذه خبراء إسبان، حيث حرص الملك والملكة على التقاط "سيلفي ملكي" في قلب المعبد، كما حرصوا على التقاط الكثير من الصور للتماثيل والجدرايات التي تزين أروقة المعبد العريق.

وقد رحب المسؤولون في الأقصر، وعلى رأسهم محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، وكذا الغرف والأوساط السياحية ونواب في البرلمان، بزيارة ملك وملكة إسبانيا، وأكدوا على أن تلك الزيارة سيكون لها مردود إيجابي كبير على الحركة السياحية الوافدة للمدينة التي تعد أحد عواصم السياحة الثقافية في العالم. ومن المنتظر أن يختتم ملكة إسبانيا وقرينته والوفد المرافق لهما مدينة الأقصر اليوم الجمعة. كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقرينته انتصار السيسي،قد أقاما أول أمس الأربعاء بمنطقة الهرم، مأدبة عشاء على شرف الملك فيليبي وقرينته وذلك بمناسبة زيارة الدولة لمصر.