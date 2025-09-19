السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب إندونيسيا ويسبب أضراراً متفرقة

زلزال
19 سبتمبر 2025 13:45

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة منطقة بابوا بأقصى شرق إندونيسيا في وقت مبكر اليوم الجمعة، مما أسفر عن أضرار متفرقة في بلدة ساحلية. ولم ترد أنباء، على الفور، عن وقوع إصابات. وأفاد سوهاريانتو، رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، بانهيار منزلين، على الأقل، والجسر الرئيسي في بلدة نابير بإقليم بابوا الوسطى. كما وقعت أضرار طفيفة في مكتب حكومي وكنيسة ومطار. وأضاف سوهاريانتو، أن الوضع آمن وتحت السيطرة". وقال المتحدث باسم الوكالة عبد المهري في بيان إن الناس هرعوا خارج منازلهم، إلى مناطق مرتفعة عندما وقع الزلزال وانقطعت شبكات الاتصالات في نابير وعدة بلدات أخرى في المنطقة. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن مركز الزلزال كان على بعد 28 كيلومترا جنوب نابير وعلى عمق 10 كيلومترات. وقالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إنه لا توجد احتمالية حدوث تسونامي لأن الزلزال كان مركزه في الأرض. 

أخبار ذات صلة
زلزال بقوة 5.6 درجة يهز تشيلي
"الوطني للأرصاد" يرصد زلزالا عنيفا في أقصى الشرق الروسي
المصدر: وكالات
زلزال
إندونيسيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
19 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع عبر شارع الرشيد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف الهجوم البري في غزة ونزوح عشرات الآلاف
اليوم 02:11
دورية لـ«اليونيفيل» في الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على لبنان تهديد مباشر للاستقرار
اليوم 02:11
أرشيفية
الأخبار العالمية
اليمن.. إتلاف 6183 لغماً وقنبلة ومخلفات حربية في أبين
اليوم 02:11
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية داخل سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©