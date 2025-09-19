زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب إندونيسيا ويسبب أضراراً متفرقة

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة منطقة بابوا بأقصى شرق إندونيسيا في وقت مبكر اليوم الجمعة، مما أسفر عن أضرار متفرقة في بلدة ساحلية. ولم ترد أنباء، على الفور، عن وقوع إصابات. وأفاد سوهاريانتو، رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، بانهيار منزلين، على الأقل، والجسر الرئيسي في بلدة نابير بإقليم بابوا الوسطى. كما وقعت أضرار طفيفة في مكتب حكومي وكنيسة ومطار. وأضاف سوهاريانتو، أن الوضع آمن وتحت السيطرة". وقال المتحدث باسم الوكالة عبد المهري في بيان إن الناس هرعوا خارج منازلهم، إلى مناطق مرتفعة عندما وقع الزلزال وانقطعت شبكات الاتصالات في نابير وعدة بلدات أخرى في المنطقة. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن مركز الزلزال كان على بعد 28 كيلومترا جنوب نابير وعلى عمق 10 كيلومترات. وقالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إنه لا توجد احتمالية حدوث تسونامي لأن الزلزال كان مركزه في الأرض.