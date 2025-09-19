العراق: مقتل قيادي في تنظيم داعش الإرهابي

قال جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الجمعة، إن قياديا كبيرا في تنظيم داعش الإرهابي قتل في عملية أمنية في سوريا نفذت بالتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف الجهاز أن القيادي يدعى عمر عبد القادر بسام وكنيته عبد الرحمن الحلبي، مشيرا إلى أن كان يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يسمى "الولايات البعيدة".

وذكر أنه متهم بالضلوع المباشر في تفجيرات عدة ومحاولات تنفيذ عمليات في أوروبا والولايات المتحدة أحبطت عبر جهود المخابرات.

وقال الجهاز في البيان "هذه العملية النوعية جاءت ثمرة متابعة استخبارية دقيقة ودعم قضائي عراقي استمر عدة أشهر، تمكن خلالها رجالنا من تحديد تحركات الهدف ومكان تواجده، ليتم تنفيذ الضربة الجوية من قبل قوات التحالف الدولي ليتم تحييده نهائيا".

ونفذت القيادة المركزية الأميركية سلسلة غارات استهدفت قيادات التنظيم المتشدد. وحذر مسؤولون أميركيون من أن التنظيم يسعى للعودة بقوة إلى المشهد.